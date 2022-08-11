Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi - Son Dakika
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Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi

11.08.2022 22:33
Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı; S4-10 sınıfı kadınlar100 metre serbest stil finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı rekortmen sporcu Boyacı; 3 altın ve 1 gümüş madalya ile İslami Dayanışma Oyunları'nı tamamladı. - ESKİŞEHİR

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Konya'da ormanlık alana terk edilmiş 21 köpek yavrusu bulundu Konya'da ormanlık alana terk edilmiş 21 köpek yavrusu bulundu 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: İHA

Sümeyye Boyacı, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi - Son Dakika
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