Eskişehirli Sporcular ANALİG\'de Başarı Elde Etti

Afyon'da düzenlenen ANALİG Yüzme müsabakalarında Eskişehirli sporcular derece elde etti.

26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup müsabakalarına 180 sporcu katıldı. Müsabakalarda Eskişehir'i temsil eden sporcular, çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - ESKİŞEHİR