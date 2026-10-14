Eskişehirspor, 17 Ekim\'de Alsancak Stadı\'nda oynanacak Altay maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Altay maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Etimesgut Spor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 1-1'lik skorla berabere tamamlamıştı. Ligin 7'nci haftasında Altay ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Altay - Eskişehirspor maçı, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.