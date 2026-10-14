Eskişehirspor, 17 Ekim'de Alsancak Stadı'nda oynanacak Altay maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Eskişehirspor, 17 Ekim'de Alsancak Stadı'nda oynanacak Altay maçına hazırlanıyor

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Eskişehirspor, 17 Ekim\'de Alsancak Stadı\'nda oynanacak Altay maçına hazırlanıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 7. haftasındaki Altay maçının hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, Altay ile 17 Ekim 2026'da saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Altay maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Etimesgut Spor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 1-1'lik skorla berabere tamamlamıştı. Ligin 7'nci haftasında Altay ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Altay - Eskişehirspor maçı, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İHA
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