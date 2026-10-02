Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK deplasmanı için Konya Akşehir'e hareket edecek - Son Dakika
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Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK deplasmanı için Konya Akşehir'e hareket edecek

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Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK deplasmanı için Konya Akşehir\'e hareket edecek
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TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, Konya'nın Akşehir ilçesine giderek otelde kampa girecek ve deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket etti.

Ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek isteyen ve deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, hafta sonu oynanacak 1922 Akşehir SK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; ısınma hareketleri, pas varyasyonları ve taktik çalışmalarla maç planı üzerinde durdu.

Hazırlıklarını eksiksiz tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, bugün kara yolu ile Konya'nın Akşehir ilçesine hareket edecek. Deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Şimşekler, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuEskişehirsporAkşehirKonyaSporSon Dakika

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