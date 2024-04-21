Eskişehirspor - 1926 Polatlı Belediyespor Maçında Futbolcular Arasında Kavga Çıktı

- Eskişehirspor - 1926 Polatlı Belediyespor maçı başlamadan futbolcular arasında kavga çıktı
ESKİŞEHİR - Eskişehirspor-1926 Polatlı Belediyespor maçı başlamadan iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maç daha başlamadan iki takım oyuncuları birbirine girdi. Dakikalarca süren kavga sebebiyle müsabaka geç başladı. Yaşanan kavgaya Eskişehirspor taraftarı ıslık çalarak tepki gösterdi.
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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