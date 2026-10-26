Eskişehirspor, 29 Ekim Perşembe günü Iğdır FK ile oynayacağı kupa maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Eskişehirspor, 29 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Alagöz Holding Iğdır FK maçı için antrenman çalışmalarına start verdi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik yönetim eşliğinde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve taktik çalışmalarda bulundu. Eskişehirspor, karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek.