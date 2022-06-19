Eskişehirspor 57 yaşında - Son Dakika
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Eskişehirspor 57 yaşında

19.06.2022 14:50
Eskişehirspor 57 yaşında

Eskişehirspor'un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan 'Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Eskişehirspor'un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan 'Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Eskişehirspor taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Eskişehirspor'un 57.kuruluş yıl dönümünü kutladı. 'Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' adıyla yapılan paylaşımlar, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi gördü. Kulübün 57. yaşını kutlayan taraftarlar, takımlarına olan sevgilerini sosyal medya üzerinden de gösterdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor 57 yaşında - Son Dakika

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