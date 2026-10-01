Eskişehirspor, 7-1 yendiği 1922 Akşehir SK ile 3 Ekim\'de deplasmanda oynayacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 7-1'lik farklı bir galibiyet elde etmişti. Ligin 5'üncü haftasında 1922 Akşehir SK ile deplasmanda mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. 1922 Akşehir SK - Eskişehirspor maçı, 3 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'da Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanacak.