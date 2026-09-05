Eskişehirspor'a ETB'den Moral Ziyareti; Takıma Başarı ve Tatlı İkramı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehirspor'a ETB'den Moral Ziyareti; Takıma Başarı ve Tatlı İkramı Yapıldı

Eskişehirspor\'a ETB\'den Moral Ziyareti; Takıma Başarı ve Tatlı İkramı Yapıldı
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Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, Alanya 1221 FSK ile 6 Eylül'de oynanacak sezonun ilk maçı öncesinde takımın antrenmanını ziyaret etti. Taraftarlar, oyunculara ve teknik ekibe başarı dileklerini ileterek tatlı ikramında bulundu; kulüp yetkilileri desteklerinden dolayı ETB'ye teşekkür etti.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB), Alanya 1221 FSK maçına hazırlanan takıma ve teknik ekibe ziyarette bulundu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Alanya 1221 FSK ile Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda, siyah-kırmızılı ekibin maç hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ilk maçı öncesinde Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB), takımın antrenmanını ziyaret etti. Takıma ve teknik ekibe başarı dileklerini ileten taraftar, oyunculara tatlı ikramında bulundu. Kulüp yetkilileri, nazik ziyaretleri ve destekleri için ETB'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor'a ETB'den Moral Ziyareti; Takıma Başarı ve Tatlı İkramı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'a ETB'den Moral Ziyareti; Takıma Başarı ve Tatlı İkramı Yapıldı - Son Dakika
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