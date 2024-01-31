 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı

Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı

Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında Karabük İdmanyurdu Spor'da şampiyonluk yaşamış kanat oyuncusu Ahmet Sezer ve orta saha oyuncusu Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı. Oyuncular, tesislerde düzenlenen törenle Eskişehirspor'a katıldı.

31.01.2024 17:17
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, transfer çalışmalarında Ahmet Sezer ile Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor, Karabük İdmanyurdu Spor'da şampiyonluk yaşamış kanat oyuncusu 21 yaşındaki Ahmet Sezer ile 22 yaşındaki doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Sunbat ile anlaşma yaparak renklerine bağladı. Oyuncular tesislerde düzenlenen törenle kendilerini kırmızı siyahlı renklere bağlayan anlaşamaya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehirspor, Ahmet Sezer, Karabük, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement