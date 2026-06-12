Eskişehirspor'da Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Eskişehirspor'da Birlik Çağrısı

Eskişehirspor\'da Birlik Çağrısı
12.06.2026 09:35
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Başkan Ulaş Entok, belirsizlikleri geride bırakma ve ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan konularla ilgili açıklama yapan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, "Eskişehir'in en güçlü markası olan kulübümüz ancak ortak iradeyle hedefe koşabilir. Bunun için hepimiz hazırsak, şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti" dedi.

Başkan Ulaş Entok, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Entok'un açıklamasında, "Değerli Eskişehirspor camiası, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna bir çağrıda bulunmuş, belirli bir süre içinde adım atılmasını ummuştuk. Camiamızda bir süredir süregelen belirsizliği gidermek ve kulübümüzün önünü açmak amacıyla yaptığımız bu resmi davete somut bir yanıt verilmedi. Kulübümüzün başkanı olarak, Yönetim Kurulum adına bugünden itibaren tüm mesaimizi, enerjimizi ve inancımızı yalnızca yeni sezon planlamamıza ve sahadaki mücadelemize adadığımızı belirtmek isterim. Bu noktada öncelikle, en zorlu günlerde sorumluluktan kaçmayan, kulübümüzü omuzlayan tüm Yönetim Kurulu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca bu armaya duydukları bağlılıkla gece gündüz emek veren bu ekiple çalışmak benim için bir onurdur" ifadeleri yer aldı.

"Gelin bir olalım, birlik olalım"

Entok, açıklamasının devamında, "Şehrimizin kulübümüzü titizlikle tartışması ve beklenti çıtasını bu denli yükseltmesi, aslında kat ettiğimiz mesafenin en net kanıtıdır. Yok olmanın eşiğinden dönen bir kulübün kısa süre içinde yeniden ayağa kalkması ve bu umut iklimini yeniden kazanması, her Eskişehirsporlu gibi benim de en büyük gurur kaynağımdır. Eskişehirspor'a katkı sunma iradesine ve finansal güce sahip tüm paydaşlarımıza, tüm iş insanlarımıza kulübümüzün kapıları sonuna kadar açıktır. Ancak unutmamalıyız ki gerçek ve kalıcı bir büyüme, ayrışmayla değil ancak kurumsal bir ciddiyetle ve omuz omuza verilerek inşa edilir. Bu yüzden, en sıkıntılı dönemde elini taşın altına koyan destekçilerimizi yıpratmak yerine onların sayısını çoğaltmaya bakmalıyız. Benim tek önceliğim Eskişehirspor'un geleceğidir; bu yolda hiçbir şahsi beklentim yoktur. Adı sıkça anılan o kaynakların somut yatırımlara dönüşmesi için kapımız da defterimiz de herkese açıktır; gelin bir olalım, birlik olalım. Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında taraftarımız ve şehrimizle buluşturacağımız localarımız, kombinelerimiz, formalarımız ve reklam seçeneklerimizle sunulacak her katkı, bu haklı yürüyüşü daha da güçlendirecektir. Çünkü Eskişehirspor'un gerçek kurtuluşu ayrışmada değil; armaya duyulan o karşılıksız bağlılıkta ve kenetlenmede saklıdır" diye belirtti.

"Şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti"

Bu süreçte camiadan gelen her destek mesajı için, duyulan güven için minnettar olduğunu söyleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O mesajların her biri sorumluluğumuzu artırıyor ve bizi daha güçlü kılıyor. Sokaklarında Siyah-Kırmızı formayla koşan çocukların çoğaldığı, gücünü bu kentten alan ve marka değerini gururla yaşatan bir Eskişehirspor'u yarınlara miras bırakmak; bu şehrin geleceğine karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Eskişehir'in en güçlü markası olan kulübümüz ancak ortak iradeyle hedefe koşabilir. Bunun için hepimiz hazırsak, şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Tntb Emre Tntb:
    ilginç teklif sunuluyor ama şu lokalar kombineler reklam seçenekleri iş yapar mı bunu merak ediyorum şehir desteği sağlarsa belki tabii parayı birlikte koymak lazım yalnızca birinin omzunda kalırsa bu da sürdürülemez 0 0 Yanıtla
  • Umut Can Aygun Umut Can Aygun:
    açıklamalar güzel ama adalet duygusu varsa somut adımlar atılmalı hep söz söz olup ta iş bitmiyor işte bu yoruyor insanı 0 0 Yanıtla
  • Nezaket Yeşilova Nezaket Yeşilova:
    eski günlerde böyle şeyler olmazdı ya bu kadar tartışma çıkmazdı hepsi sessiz sadasız hallolurdu şimdi herkes konuşuyo tartışıyo kulübü de sarstı midir ki bilmem ama endişe verici bu durum 0 0 Yanıtla
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