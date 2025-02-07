Eskişehirspor'da Ortakcı ile Yollar Ayrıldı

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Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, Teknik Direktör Ergun Ortakcı ile yollarını ayırmaları hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüp Başkanı Ulaş Entok teknik direktör Ergun Ortakcı ile yollarını neden ayırdıklarını dile getirdi. Başkan Entok, iletişim sorunları, teknik kadro, futbolcu grubu ve yönetim kurulu ile olan bağlarının zayıflaması ve süregelen sorunların çözümsüz bırakılması, bu kararı almalarında etkili olduğunu söyledi. Kulübün kurum anlayışına ve işleyişine herkesten saygı beklediğini belirten Entok,

"Sahada ter döken futbolcularımızdan, her türlü cefaya katlanarak sevdasını asla yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, yöneticilerimizden kulüp çalışanlarımıza kadar hepimizin ortak bir hayali Eskişehirspor'umuzu bu sezon profesyonel liglere yeniden taşımak. Ancak bu yolda bazen kritik kararlar almak gerekiyor. Dün gece geç saatlerde teknik direktörümüz Ergun Ortakcı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Bizler, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmak zorundayız. Bu doğrultuda, 60. yılını geride bırakan kulübümüzde gerek sahada gerekse saha dışında hizmet veren herkesin, kulübümüzün sahip olduğu kurum kültürüne, kurumsal anlayışına ve işleyişine saygı duymasını ve bu değerlere hassasiyet göstermesini bekleriz" dedi.

"Ergun Ortakcı hocamıza her şey icin teşekkür ederiz"

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için risk almaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Entok, "Derinleşen iletişim sorunları, teknik kadromuzun futbolcu grubumuz ve yönetim kurulumuz ile olan bağlarının zayıflaması ve süregelen sorunların çözümsüz bırakılması, bu kararı almamızda etkili oldu. Ergun Ortakcı hocamıza ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Futbol bir takım oyunudur; başarı sadece sahadaki 11 oyuncuyla değil, aynı hedefe inanan herkesin birlikte hareket etmesiyle gelir. Bizim hedefimiz net bu da şampiyonluk. Bu hedefe ulaşmak için risk almaktan çekinmeyeceğiz. Stadımızı hınca hınç dolduran, armamızı köy, kasaba demeden gururla temsil eden taraftarlarımızın gücüyle; Eskişehirspor formasının hakkını veren, armanın sorumluluğunu taşıyan sahada bu formaya layık şekilde mücadele eden tüm oyuncularımız ve bize inanan paydaşlarımız ile yolumuza devam edeceğiz. Güçlü olacağız, birlikte savaşacağız ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran biz olacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR