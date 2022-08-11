Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu

11.08.2022 12:42
Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu

Eskişehirspor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Aytan Taşçı, ilk gününde hem sezon öncesi durum değerlendirmesi yaptı, hem de yeni play-off sistemini anlattı.

Eskişehirspor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Aytan Taşçı, ilk gününde hem sezon öncesi durum değerlendirmesi yaptı, hem de yeni play-off sistemini anlattı.

Eskişehirspor'da sportif direktör olarak görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade eden Ayhan Taşçı, görevinin ilk gününde açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi Eskişehirspor adına durum değerlendirmesi yapan Taşçı ayrıca yeni play-off sistemine değindi. Eskişehirspor'un şu anki sorunlarının ve oynayacağı ligin, şahsı adına herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Ayhan Taşçı, "Eskişehirspor ile alakalı olarak biz görev istemeyiz, bize görev verildiğinde koşa koşa geliriz" dedi.

"Hedefi belirleyen aktörler futbolculardır"

Eskişehirspor'un genç ve deneyimli bir kadroya sahip olduğunu ileten sportif direktör Taşçı, "Kulübümüz adına hiçbir zaman hedef koymadım, çünkü futbol takımları hedef koymaz. Bunu belirleyen aktörler futbolculardır. Geçen yıl bu takımın tüm maçlarını tribünden izledim. Kendilerini sahanın içerisinde ifade edemeyen bir grubumuz vardı. Fakat bu sene Cüneyt Biçer antrenörlüğünde, sahaya kendilerini daha rahat bir şekilde yansıtacaklar. Taraftarımızın, yönetimimiz ve en çok daha şehrimiz için bir heyecan kaynağı olacaklar. Ümit ediyorum ki, şu anki heyecanımızı ligin sonunda da paylaşacağız" dedi.

Taşçı, yeni play-off sistemini anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni play-off sisteminin çok göreceli bir kavram olduğunu aktaran Taşçı, bu konuda federasyonu tebrik ettiğini dile getirdi. Play-off sistemini garantileyen takımların, birbirleri ile oynamamak adına farklı kadrolar ile mücadele ettiklerine dikkat çeken Direktör Taşçı, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TFF 3. Lig'de her üç gruptan 2,3,4,5 ve 6. sıradaki takımlar; play-off sisteminde mücadelede edecek. Sezonu 2. sırada bitiren takımlar ise doğrudan play-off finaline yükselecek. 3. ile 6.ı takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Kazananlar, ilk karşılaşma ligini daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulünce oynayacak. Çift maç sonucunda tur atlayan ise finale yükselecek ve finalde ligi 2. sıradan bitiren ekibin rakibi ilan edilecek. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan final müsabakalarını kazanan üç takım, bir üst lige yükselecek." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
16:16 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement