Eskişehirspor, deplasmanda Akşehirspor\'u Hasan Kaya\'nın golleriyle 3-0 yendi

Eskişehirspor, deplasmanda Akşehirspor'u Hasan Kaya'nın golleriyle 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Eskişehirspor, deplasmanda Akşehirspor'u 3-0 yendi. Eskişehirspor'un gollerini 25, 36 ve 58. dakikalarda Hasan Kaya atarken Akşehirspor'dan Mustafa Eraslan, Ali Karakaya, Ömer Faruk Halaç ve Furkan Mehmet Tuncer sarı kart gördü.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Akşehirspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Akşehir Nasreddin Hoca
Hakemler: Yakup Özhan, Mehmet Furkan Kılınç, Muhammet Nuri Kuzu
Akşehirspor: Yusuf Yılmaz, Osman Tokay (Yasin Akyol dk. 79), Mustafa Eraslan, Furkan Mehmet Tuncer, Ömer Faruk Halaç, Uğur Ahmet Özder, Can Demir, Ali Karakaya (Ali Can Özer dk. 83), Emirhan Adak (Semih Berk Çakır dk. 61), Osman Gümüş (Arif Asaf Gültekin dk. 46), Akın Arıcan (Furkan Koyuncu dk. 80)
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 61), Beykan Şimşek (İsmail Kulet dk. 71), Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Atalay Yıldırım dk. 78), Hasan Kaya (Mert Başer dk. 72), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 79)
Goller: Hasan Kaya (dk. 25, 36 ve 58) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mustafa Eraslan, Ali Karakaya, Ömer Faruk Halaç, Furkan Mehmet Tuncer (Akşehirspor), Kerem Baykuş, İsmail Kulet (Eskişehirspor)
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