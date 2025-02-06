Eskişehirspor, Ergün Ortakçı ile yollarını ayırdı

Eskişehirspor, gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergün Ortakçı ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Eskişehirspor, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre, karşılıklı görüşmeler sonucunda teknik direktör Ergün Ortakçı ile yollar ayrıldı. Eskişehirspor yetkilileri, Ortakçı ve ekibine bugüne kadar sağladıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
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