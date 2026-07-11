Eskişehirspor, Kerem Baykuş'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Eskişehirspor, Kerem Baykuş'u Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, Kerem Baykuş\'u Kadrosuna Kattı
11.07.2026 09:49
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Eskişehirspor, Isparta 32 Spor'dan Kerem Baykuş ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Eskişehirspor, hücum oyuncusu Kerem Baykuş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup bünyesinde mücadele etmeye hazırlanan Eskişehirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son olarak Kerem Baykuş'un siyah-kırmızılı ekibe transfer edildiği açıklandı. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz son olarak Isparta 32 Spor'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Baykuş ile anlaşma sağlamıştır. Kerem Baykuş'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor, Kerem Baykuş'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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