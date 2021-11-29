Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 2.Lig'in 16. hafta mücadelesinde 5 Kasım'da evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde saat 13.00'de başlayan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmalarının yanı sıra, çift kale maçla idmanı tamamladı. Çalışmaların yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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