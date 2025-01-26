Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'un 2. devresine Kumluca Belediyespor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ile başladı.
Eskişehirspor, BAL 6. Grup'un ilk devresini Manavgat Belediyespor ile aynı puanda ikinci tamamlayarak bitirdi. İkinci devreye iyi başlamak isteyen Eskişehir takımı, Antalya temsilcisine karşı Necati Önal'ın 8. dakikada attığı golle galip geldi. Siyah-kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda net bir galibiyet aldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor, Kumluca Belediyespor'u 1-0 yenerek BAL 2. devresine galibiyetle başladı - Son Dakika
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