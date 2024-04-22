Eskişehirspor Minik Taraftarları Takımlarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor Minik Taraftarları Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Eskişehirspor Minik Taraftarları Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Eskişehirspor'un minik taraftarları, 1926 Polatlı Belediyespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçta yaşanan yoğun coşku ve minik taraftarların heyecanı, Eskişehirspor'un geleceği adına umut verdi.

22.04.2024 17:58  Güncelleme: 18:01
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Eskişehirspor'un minik taraftarları, takımlarını 1926 Polatlı Belediyespor maçında yalnız bırakmadı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 1926 Polatlı Belediyespor, 76'ıncı dakikada Cengizhan Avcı'nın attığı gol ile Eskişehir'i mağlup ederken, taraftarın yoğun coşkusu maçı yüksek tansiyonlu bir müsabakaya çevirdi. Çekişmeli mücadelenin oynandığı dakikalarda taraftarlar arasında ufak yaştaki çocuklar da dikkat çekti. Toplu olarak ebeveynleri ile birlikte müsabakayı takip eden minik taraftarlar, Eskişehirsporlu vatandaşların takımın geleceği adına güzel umutlar beslemesine vesile oldu. Saha kenarından karşılaşmayı yüksek heyecanla takip eden ufak taraftarlar diğer herkesin yüzünde gülümsemeye sebep oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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