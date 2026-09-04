Eskişehirspor, sezonun ilk maçında Alanya 1221 FSK'yi Prof. Dr. Fethi Heper'da ağırlayacak
Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in açılış maçında Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak. Maç, bu pazar günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynanacak ve takımın sezon hazırlıkları devam ediyor.
Eskişehirspor, yeni sezonda ilk rakibi olacak Alanya 1221 FSK maçı için hazırlıklarını sürüyor.
Üç gruptan oluşan TFF 3. Lig'de sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Sezonun ilk gününde Eskişehirspor, Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Bu kapsamda, Eskişehirspor'un sezonun ilk maçına yönelik hazırlıkları devam ediyor.
Maç, bu pazar günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor, sezonun ilk maçında Alanya 1221 FSK'yi Prof. Dr. Fethi Heper'da ağırlayacak - Son Dakika
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Sizin düşünceleriniz neler ?