İl Spor Müdürü Er: "Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz" - Son Dakika
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İl Spor Müdürü Er: "Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz"

09.08.2022 13:02
İl Spor Müdürü Er: "Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz"

Eskişehirspor taraftar grubunun hiçbir şekilde takımı yalnız bırakmayacağını belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, "Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz" şeklinde konuştu.

Eskişehir spor taraftar grubunun hiçbir şekilde takımı yalnız bırakmayacağını belirten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, "Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz" şeklinde konuştu.

Eskişehirspor'un kentin ortak paydası olduğunu ifade eden Abdulselam Er, kulübün birtakım sıkıntılar ile boğuştuğunu dile getirdi. Eskişehirspor taraftarının hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmadıklarını aktaran Er, kulübün 57. kuruluş yıl dönümünde gördüğü taraftar sayısının kendisini çok etkilediğini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere İl Spor Müdürlüğü'nün de kulübe ellerinden geldiğince destek verdiğini belirten Abdulselam Er; "Bu taraftar, süper ligi hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Eskişehir taraftar grubu her şehre nasip olmaz"

Eskişehirspor'un fanatik taraflarının karşı rakibi rahatlıkla baskı altına sokabileceğini ileten Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er; "Eskişehirspor taraftar grubu her şehre nasip olmaz. Takımın üçüncü lige düşmesine rağmen bir taraftar bile kulübü yarı yolda bırakmadı. Bu durum beni çok mutlu etti. Kulüp yöneticileri hiçbir hesap yapmaksızın Eskişehirspor'a katkı sunmaya çalışıyor. Borçların ödenmesi ve transfer tahtasının açılması halinde kulüp, başarılı günlerine geri dönecektir. Taraftarımız sabırlı olsun" dedi.

"Bu tesis, Eskişehir futboluna can katacak"

"Eskişehirspor'u küçük hesapların ardında bırakıp ihmal etmemek gerekiyor" diyen Er, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bu takıma ayrı bir kıymet veriyor. Buraya atandığımdan üç gün sonra Bakanımız Kasapoğlu, Eskişehirspor'u ziyaret ederek sağ olsun kendi ağzından ilk defa bir spor kulübünü ziyaret ettiğini söyledi. Eskişehirspor'un hak ettiği altyapı sorununu çekmeyeceği bir spor akademisi sözünü verdi. Akademinin içerisinde sahaları, konaklama ve sosyal tesisleri olabilecek şekilde inşa çalışmaları başlatıldı. Şu an maliyet hesaplamaları yapılıyor. İnşallah kente yakışır bir tesis yapacağız ve burası Eskişehir futboluna can katacak" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Abdulselam Er, Eskişehirspor, Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İl Spor Müdürü Er: 'Eskişehir taraftarı her şehre nasip olmaz' - Son Dakika

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