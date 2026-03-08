Eskişehirspor Taraftarından Espana Coşkusu

İspanya'da özellikle sosyal medya platformlarında gündem olan Eskişehirspor taraftarı, İspanyollara özgü "Espana" bestesiyle takımlarını destekledi.

Eskişehir'de 20 yıl önce tamamen gönüllülük esasıyla kurulan ve pek çok meslekten 30'dan fazla kişinin oluşturduğu "Bando Eses", o tarihten bu yana tribünlerde müzik aletleriyle İspanyollara özgü "Espana" bestesini çalıyor.

Besteye eşlik eden binlerce taraftar, tribünlerde görsel şölen oluşturuyor.

Kırmızı-siyahlı takımın taraftarları İspanya'da gündem olan "Espana" ile evinde oynadıkları ve 7-0 kazandıkları Bornova 1877 maçında da takımlarına destek verdi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere, Espana bestesini Eskişehir tribünlerinin 20 yıldır söylediğini belirtti.

Eskişehirspor taraftar gruplarından Nefer'in liderlerinden Alihan Başkan da yıllar önce tribünlerine kazandırılan bu besteyi söylemeye devam ettiklerini vurgulayarak, "İspanya ile kurulan ilişkilerden ve onların savaşa karşı duruşundan dolayı beste yeniden gündeme geldi. Bunu da bütün ülke sahiplendi. Bu da bizlere büyük gurur verdi." diye konuştu.

Tribün liderlerinden Hasan Karabacak da uluslararası arenada Türk tribünlerini tanıtmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.