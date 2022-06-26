Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama - Son Dakika
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Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama

26.06.2022 21:46
Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama

Eskişehirspor'un, 57'nci kuruluş yıl dönümü kentin ortasından geçen Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda kutlandı.

Eskişehirspor'un, 57'nci kuruluş yıl dönümü kentin ortasından geçen Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda kutlandı. Forma ve bayraklarla kutlamalara katılan binlerce kişi meşaleler yakarak büyük coşku yaşarken; kulüp başkanı Mehmet Şimşek bu yıl 3'üncü Lig'de mücadele edecek takım için "Eskişehirspor küllerinden doğar. Elbet bir gün doğacak, bu sezon bizim ölüm kalım sezonumuz. Onun ötesi yok. Herkes bunun bilincinde olsun. ya istiklal ya ölüm" dedi.

Bu sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Anadolu efsanesi Eskişehirspor, kuruluşunun 57'inci yılını Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi'nden geçen bölümüne kurulan platform üzerinde kutladı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nce organize edilen kutlamalara Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, yönetim kurulu üyeleri, Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, futbolcular ve binlerce Eskişehirsporlu taraftar katıldı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sıkıntılarımızı şehir olarak düzeltemedik. Ama inşallah umut ediyoruz, düzelteceğiz diye. Şehre biz olalım dedik ama olamadık. Her şeyi güzelce anlatalım dedik ama yine anlatamadık. Ama bilmiyorlar Eskişehirspor küllerinden doğar. Elbet bir gün doğacak, bu sezon bizim ölüm kalım sezonumuz. Onun ötesi yok. Herkes bunun bilincinde olsun. ya istiklal ya ölüm" dedi.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ise taraftarlar olarak bütün zorluklara göğüs gerdiklerini belirterek şunları söyledi: "Özlemiştik birbirimizi, pandemi nedeniyle belli bir süre ayrı kalsak da işte burada görüyoruz. Bu sevda bitmez, hiç tükenmez. Eskişehirspor nerede olursa olsun fark etmez. Bunu tüm Türkiye'de buradan gösteriyoruz. Dile kolay 57 yıl, yarım arısı devirdik. Şan ve şerefle dolu nice yıllarımız oldu. Hem diyoruz ya, bu şanla, şerefle dolu 57 yılın ardından tribünlerde de söylüyoruz. Bazen sevinç, bazen keder. Ama son 10 yıldır hep keder. Kedere de alıştık, her türlü zorluğa da alıştık. Belki de Türkiye'de hiçbir taraftar oluşumunun, hiçbir camianın görmediği zorluklara göğüs gerdik"BİNLERCE TARAFTAR KATILDI

Konuşmaların ardından Bando ESES ve yerel sanatçılar sahne alarak kulübün unutulmaz marşlarını seslendirdi. Kulübün 57'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Porsuk Çayı üzerindeki platformda pasta kesilirken; kutlamalara katılan binlerce kişi meşaleler yakarak gönüllerince eğlendi.

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Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama Fethiyespor'da Mesut Toros dönüyor Fethiyespor'da Mesut Toros dönüyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un 57 yılına coşkulu kutlama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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