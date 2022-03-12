Eskişehirspor'un bağış kampanyası 4'üncü ayında 414 bin liraya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor'un bağış kampanyası 4'üncü ayında 414 bin liraya ulaştı

12.03.2022 13:33
Eskişehirspor'un bağış kampanyası 4'üncü ayında 414 bin liraya ulaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Trabzonspor'a olan 6 milyon TL'lik borcunu kapatmak için başlattığı bağış kampanyasının 4'üncü ayında 414 bin 709 TL'ye ulaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Trabzonspor'a olan 6 milyon TL'lik borcunu kapatmak için başlattığı bağış kampanyasının 4'üncü ayında 414 bin 709 TL'ye ulaştı.

Eskişehirspor, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'dan 400 bin Euro karşılığında transfer ettiği Erkan Zengin için başlattığı bağış kampanyası 6 milyon TL'ye ulaşınca sona erecek. 2021'in kasım ayında başlayan kampanyada şu ana kadar 414 bin 709 TL toplandı. İlk günlerinde yoğun bağış alan kampanyada hedefin yüzde 6,91'ine ulaşıldı.

Öte yandan, siyah-kırmızılılar Trabzonspor'a borcunu ödemediği için başlatılan yasal süreç sonucunda transfer yasağı cezası almıştı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi Karşıyaka'ya özel prim Karşıyaka'ya özel prim

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Türk Lirası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un bağış kampanyası 4'üncü ayında 414 bin liraya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'un bağış kampanyası 4'üncü ayında 414 bin liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement