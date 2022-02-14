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Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

14.02.2022 17:08
Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına bugün U19 takımıyla oynadıkları hazırlık maçıyla başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, saat 15: 00'te başlayan mücadelede, sakatlıklarına bağlı tedavileri devam eden Onur Bayramoğlu ve Onurhan Uyanık yer almadı.

Eskişehirspor, çalışmalarına yarın saat 13: 00'te yapacakları idmanla devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, Cumartesi, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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