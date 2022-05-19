Eskişehirsporlu futbolcular çocuklarla buluştu

Eskişehirsporlu futbolcular, Adnan Menderes Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Eskişehir Sümer Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Anaokulu'nda 'Eskişehirspor Günü' etkinliği düzenlendi. Okulda eğitim gören minik çocuklar, Eskişehirsporlu futbolcular ile bir araya geldi. Çocuklar Eskişehirspor formalarıyla etkinliğe katılırken, Eskişehirspor'dan Hasan Ulaş Uygur, Tolga Yakut, Hasan Alp Altınoluk, Berkay Köse, Emre Eren Özpınar etkinlikte yer aldı. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılanan sporcular, çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak maç yaptı.

Minik çocuklar, katılımlarından dolayı Eskişehirsporlu futbolculara teşekkür ederken, etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR