Eskrim: Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası

Milli eskrimci Kerem Çağlayan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da bugün başlayan organizasyonun ilk gününde erkekler bireysel, kızlar takım müsabakaları yapıldı.
Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli eskrimci Kerem Çağlayan, müsabakalar sonucunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Yarı finalde Rumen Casian Cidu ile karşılaşan Kerem, rakibine 15-6 mağlup olarak turnuvayı 3. sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın kızlar bireysel ve erkekler takım müsabakaları yapılacak.
Kaynak: AA
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