Eskrim: Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası

Yarı finalde Rumen Casian Cidu ile karşılaşan Kerem, rakibine 15-6 mağlup olarak turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya 'da bugün başlayan organizasyonun ilk gününde erkekler bireysel, kızlar takım müsabakaları yapıldı.

Milli eskrimci Kerem Çağlayan , Bulgaristan 'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

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