Eskrim Federasyonu Başkanı Bakan\'ı Ziyaret Etti

Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Karataş, Antalya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası hakkında bilgi verdiği Bakan Bak'ı organizasyona davet etti.

Görüşmede Türk eskriminin uluslararası arenadaki hedefleri ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlık süreçleri ele alındı.

Ayrıca Bakan Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'yü, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'i ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'yi de makamında kabul etti.