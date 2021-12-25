Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Karabük'te başladı.
Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerden 300 sporcu katılıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Edanur Bilgin Kayıkçı, bugün ve yarın yapılacak müsabakalarda toplam 300 sporcuya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
U10, U12 ve U14 kategorilerinde düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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