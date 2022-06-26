4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda U10-U12-U14 Epe Flöre kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 30 Haziran Perşembe günü yapılacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak - Son Dakika

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