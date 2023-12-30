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Eskrimde 17 Yaş Altı Federasyon Kupası Ankara'da Son Buldu - Son Dakika
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Eskrimde 17 Yaş Altı Federasyon Kupası Ankara'da Son Buldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Federasyon Kupası, Ankara'da sona erdi. Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 25 ildeki 496 sporcu katıldı. Kılıç, epe ve flöre dallarında yapılan yarışmalarda erkeklerde Furkan Yaman, Doruk Erolçevik ve Sarp Öztürk, kızlarda ise Zeliha Portakal, Yasemin Toktaş ve Alara Atmaca birinci oldu.

Eskrimde 17 Yaş Altı Federasyon Kupası Ankara\'da Son Buldu
30.12.2023 - 18:23,
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Eskrimde yılın son turnuvası olan 17 Yaş Altı Federasyon Kupası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde oynanan müsabakalara, 25 ilden 496 sporcu katıldı.

Kılıçta erkeklerde Furkan Yaman, kızlarda Zeliha Portakal, epede ise erkeklerde Doruk Erolçevik, kızlarda Yasemin Toktaş, flörede de erkeklerde Sarp Öztürk, kızlarda Alara Atmaca birinci oldu.

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Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskrimde 17 Yaş Altı Federasyon Kupası Ankara'da Son Buldu - Son Dakika
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