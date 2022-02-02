Üye Girişi
Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor - Son Dakika

Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

02.02.2022 11:11
Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Tenis oynadığı dönemde eskrim sporuna gönül veren ve milli takıma kadar yükselen 19 yaşındaki Nazlı Ceren Alioğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Tenis oynadığı dönemde eskrim sporuna gönül veren ve milli takıma kadar yükselen 19 yaşındaki Nazlı Ceren Alioğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Küçük yaşlarda tenise başlayan Nazlı Ceren Alioğlu, katıldığı birçok organizasyonda başarılara imza attı. Tenis kulübü yerine yanlışlıkla yan taraftaki eskrim kulübüne girmesi sonrası bu branşla tanışan Alioğlu, yaklaşık 10 yıldır yaptığı eskrimde başarılı oldu ve milli takıma seçildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Gençler Flöre Federasyon Kupası'nda altın madalya kazanan Alioğlu, AA muhabirine, kupayı aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tesadüf eseri tanıştığı eskrimi çok sevdiğini belirten Alioğlu, "Daha sonra tenisi bırakıp eskrim sporuna yöneldim ve 10 yıldır yapıyorum. Eskrim sporuna başladığım günden bu yana birçok başarı elde ettim. Süper minikten gençlere kadar Türkiye şampiyonaları ve federasyon kupalarında birçok derecem var. Katıldığım her organizasyonda derece alıyorum." dedi.

Alioğlu, aynı zamanda eğitimine devam ettiğini ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti.

Eskrim, satranca benziyor

Eskrimi "ayak satrancı" olarak gördüğünü ifade eden Alioğlu, "Bütün reflekslerin, koordinasyonun, kondisyonun, üst seviyede olduğu ve mental açıdan çok büyük dikkat gerektiren bir spor. Ülkemizde çok bilinen bir spor değil ama çok emek veren insan var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Ankara'da başladığı spora İstanbul'da devam ettiğini ve aldığı başarılarla milli takıma seçildiğini anlatan Alioğlu, milli formayı giymenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Alioğlu, "Gençler kategorisinde sondan ikinci senem. Son turnuvada gayet güzel mücadele etmiştim. Yaklaşık bir ay sonra Sırbistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve birinci olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Antalya, Eskrim, Tenis, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement