Eskrimde Büyükler Dünya Kupası, Gürcistan'da başladı.
41 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış töreni, başkent Tiflis'teki Spor Sarayı'nda düzenlendi.
Törenin ardından AA muhabirine konuşan Türkiye Eskrim Milli Takımı Antrenörü Hakan Yıldırım, kupaya kadınlarda 5, erkeklerde ise 3 sporcuyla katıldıklarını hatırlattı.
Organizasyonun kadınlardaki müsabakalarla başladığını belirten Yıldırım, "Rahatsızlıkları nedeniyle 2 kadın sporcumuz müsabakalara katılamadı." diye konuştu.
Dünya Kupası'nda başarı elde etmek istediklerini kaydeden Yıldırım, "Elimizden geldiğince madalya için mücadele veriyoruz. İnşallah, nasipse ülkemize madalyayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, milli takımı büyükelçilikte kabul ederek kendilerine organizasyonda başarılar diledi.
Kaynak: AA
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