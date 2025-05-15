La Liga'da 36. hafta mücadelesinde oynanacak Espanyol- Barcelona maçı öncesi dehşet verici bir olay yaşandı.
Karşılaşma öncesi bir kişi, stat çevresinde toplu halde bulunan Espanyol taraftarlarının üzerine arabayı sürerek taraftar grubunu arabayla ezdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Taraftarlar olay anında kaçmaya çalışırken birçok kişinin ezildiği ve arabanın çarpması sonucunda da çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Öte yandan karşılaşma olaylara rağmen başladı. Zorlu karşılaşmada Barcelona, maçı kazandığı takdirde lig şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'i 4-3 yenen Katalan devi, bugün kazanırsa iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemiş olacak.
Son Dakika › Spor › Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi - Son Dakika
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