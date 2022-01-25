Üye Girişi
Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı - Son Dakika

Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı

25.01.2022 20:14

Fenerbahçe sevgisi yüzünden eşiyle olan ilişkisi bitme noktasına gelen Şaban isimli vatandaşın sözleri canlı yayına damga vurdu. Eşinin, "Ben mi Fenerbahçe mi?" sorusuna geçmişte "Fenerbahçe" yanıtını verdiğini belirten vatandaşın, "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. Ama Fener bırakmaz." ifadeleriyle stüdyo kahkahalara boğuldu.

ATV'de yayınlanan " Esra Erol'da" programında ilginç anlar yaşandı. Koyu Fenerbahçe taraftarı Şaban isimli vatandaşın sarı-lacivertli renklere duyduğu sevgiyi anlattığı anlar canlı yayına damga vurdu.

"FENER HİÇ ÖLMEZ"

Şaban, eşi Burcu'nun "Ben mi Fenerbahçe mi?" sorusuna "Fenerbahçe" dediğini belirtirken, "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. Ama Fener bırakmaz. Böyle dedim yani, kusura bakma gülüm." ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında stüdyodakiler gülmekten kendini alamadı.

"FENERBAHÇE BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Esra Erol'un "Fenerbahçelilerde var bu" demesi üzerine ise Şaban isimli vatandaş, "Fenerbahçe bambaşka bir şey. Koyu değil aşırı bir Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Esra Erol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı - Son Dakika Spor


Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı         
19:58
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
19:57 Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı
19:51 İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi
19:49 Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada gündem oldu
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
19:25 Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat
18:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!
18:49 Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş
18:46 İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek
18:45 Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
18:34 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 20:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement