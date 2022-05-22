Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

22.05.2022 14:26
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow ile karşılaşacak Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bugün TSİ 20.00'de 33 bin kapasiteli Henryk Reyman Stadı'nda şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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