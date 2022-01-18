Ankara Etimesgut Belediyesi'nden judoya büyük destek

Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezi'nde, "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" kapsamında judo alt yapı çalışmaları ön planda tutuluyor.

Başkent'in judoda etkili kulüpleri arasında yer alan Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü, alt yapıya verdiği önemi bir kez daha verdiği destekle yeniledi. "Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller" kapsamında yeni açılışı yapılan Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezinde, geleceğin şampiyon judocuları eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.