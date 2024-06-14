EURO 2024: Almanya, İskoçya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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EURO 2024: Almanya, İskoçya'yı 3-0 Yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış maçının ilk yarısı 3-0 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Almanya'nın gollerini Wirtz, Musiala ve Havertz attı. İskoçya'da Porteous kırmızı kart gördü.

14.06.2024 23:03
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Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kross, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

İskoçya: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney, Ralston, McTominay, McGregor, Robertson, McGinn, Christie, Adams

Goller: Dk. 10 Wirtz, Dk. 19 Musiala, Dk. 45+1 Havertz (Penaltıdan) (Almanya)

Kırmızı kart: Dk. 44 Porteous (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Andrich (Almanya)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış maçının ilk yarısı 3-0 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.

42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.

45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.

Mücadelenin devre arasına Almanya 3 farklı üstün girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024: Almanya, İskoçya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

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