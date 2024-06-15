EURO 2024: Almanya, İskoçya'yı 5-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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EURO 2024: Almanya, İskoçya'yı 5-1 Mağlup Etti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, A Grubu'nda yer alan İskoçya'yı 5-1 mağlup etti. Almanya'nın hızlı başladığı maçta Florian Wirtz, Kai Havertz ve Niclas Füllkrug'un golleriyle Almanya farkı açtı. İskoçya'nın tek golü ise Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle geldi. Almanya, muhteşem bir açılış seremonisiyle EURO 2024'e başladı.

15.06.2024 00:02
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan Almanya 10. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Joshua Kimmich'in pasında ceza yayı üzerinde Florian Wirtz'in şutunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu ve Panzerler 1-0 öne geçti. 19. dakikada İlkay'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kai Havertz, penaltı noktası üzerinde Jamal Musiala'yı gördü. Bu oyuncunun şık vuruşunda Almanya farkı 2'ye çıkardı. 25. dakikada ceza sahası içinde Musiala yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından faulün ceza sahası dışında olduğu belirlendi ve Almanya serbest vuruş kazandı. 28. dakikada Havertz'in kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı. 42. dakikada ceza sahası içinde Ryan Porteous'un İlkay'a yaptığı hareket sonrası oyun durdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Clement Turpin, önce beyaz noktayı gösterdi, ardından Porteous'u kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Havertz'in golüyle Almanya soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda da Almanya üstünlüğünü sürdürdü. 68. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niclas Füllkrug topu ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi. 87. dakikada İskoçya atağında ceza sahası içinde Antonio Rüdiger kafayla topu kendi kalesine gönderdi fark 3'e indi. 90+3. dakikada sahneye Emre Can çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 5-1

Muhteşem açılış

Almanya - İskoçya maçı öncesi Allianz Arena'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı gerçekleşti. Karşılaşma öncesi yapılan seremonide muhteşem bir görsel şov gerçekleşti. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, bu anlara tanıklık etti.

EURO 2024'te yarınki program şöyle:

A Grubu:

16.00 Macaristan - İsviçre

B Grubu:

19.00 İspanya- Hırvatistan

22.00 İtalya- Arnavutluk - MÜNİH

Kaynak: İHA

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