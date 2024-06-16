EURO 2024 B Grubu İlk Maçları Sonuçlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.
B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Berlin'de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
Grupta günün ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon İtalya, Arnavutluk'u geriye düştüğü mücadelede 2-1 yendi.
B Grubu'nda ilk maçlar sonunda İspanya liderlik koltuğunda yer aldı.
Grupta ikinci maçlarda Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşılaşmaları oynanacak.
Puan durumu
İlk maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|Puan
|İspanya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Arnavutluk
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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