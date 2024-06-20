C grubu alev alev! İngiltere Danimarka'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı - Son Dakika
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Spor

C grubu alev alev! İngiltere Danimarka'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı

C grubu alev alev! İngiltere Danimarka\'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı

EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı. İngiltere, Harry Kane'in 18. dakikada attığı golle öne geçti ancak Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın golüyle eşitliği sağladı. Bu sonuçla İngiltere 4, Danimarka ise 2 puana yükseldi. İngiltere'nin bir sonraki maçı Slovenya, Danimarka'nın ise Sırbistan ile olacak. Gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.

20.06.2024 21:16
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EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede puanlar bölüşüldü.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi. 3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.

HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI

Bu beraberliğin ardından İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da puanını 2'ye çıkardı ve gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.

İşte C Grubu'nda oluşan puan durumu;

  • 1- İngiltere (4 Puan)
  • 2- Slovenya (2 Puan)
  • 3- Danimarka (2 Puan)
  • 4- Sırbistan (1 Puan)

Harry Kane, Sırbistan, Danimarka, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor C grubu alev alev! İngiltere Danimarka'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Özkan: yenenin çıkması garanti 0 0 Yanıtla

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