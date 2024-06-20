C grubu alev alev! İngiltere Danimarka\'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı

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EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede puanlar bölüşüldü.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi. 3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.

HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI

Bu beraberliğin ardından İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da puanını 2'ye çıkardı ve gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.

İşte C Grubu'nda oluşan puan durumu;