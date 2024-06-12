Almanya'nın Münih Şehri, EURO 2024 Ev Sahipliği Yapacak

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Münih şehri, ülkenin teknoloji başkenti olarak biliniyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda Bavyera eyaletinin başkenti Münih de yer alıyor.

Ülkenin güneyinde Bavyera Alpleri'nin kuzeyinde ve Isar nehri kıyısında kurulan Münih, Almanya'nın en önemli finans şehirlerinden biri konumunda. Ülkenin Orta Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki şehir, uluslararası üne sahip birçok otomobil ve teknoloji firmasının genel merkezini barındırıyor.

Münih, yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusuyla ülkenin finans başkenti Frankfurt'tan sonra en yüksek kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip şehir konumunda.

Gotik mimarisiyle dikkati çekiyor

Münih, doğal güzelliklerinin yanı sıra gotik mimari tarzındaki yapılarıyla da ziyaretçilerini etkiliyor.

Geçmişi MS 1200'lere dayanan Münih, 15. yüzyılda gotik mimarinin etkisinde kaldı. Şehrin en önemli turistik meydanı olan Marienplatz ve etrafındaki konumlanan tarihi yapılar şehri ön plana çıkartıyor.

Münih'te futbol

Münih şehri, ülkenin ve Avrupa'nın en başarılı futbol takımlarından Bayern Münih'e ev sahipliği yapıyor.

Şehirde Bayern Münih ile 1860 Münih takımları futbolun lokomotifi konumunda. 1860 Münih'in uzun süredir alt liglerde olması nedeniyle Münih şehri Bayern Münih ile özdeşleşti.

Bavyera temsilcisinin müzesinde üçer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, ikişer UEFA Süper Kupası ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, birer UEFA Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası, 33 Almanya 1. Futbol Ligi, 20 Almanya Kupası, 10 Almanya Süper Kupası ve 6 Almanya Lig kupası bulunuyor.

Sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın da en başarılı futbol takımlarından olan Bayern Münih, Almanya Milli Takımı'nın da en önemli oyuncu kaynaklarından biri durumunda.