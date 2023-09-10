EURO 2024 Elemesi\'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa\'dan özür diledi

EURO 2024 Elemeleri C Grubu maçında Kuzey Makedonya, İtalya'yı ağırladı. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Eljif Elmas, bozuk zemin nedeniyle özür diledi.

"ZEMİN FUTBOL OYNAMAYA HİÇ UYGUN DEĞİLDİ"

Elmas yaptığı açıklamada, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi." dedi.

"NAPOLI'DE NELER BAŞARDIĞINI HERKES BİLİYOR"

Eski hocası Spalletti'ye karşı oynaması ile ilgili de konuşan Elmas, "Kendisiyle 2 yıl birlikte çalıştık. Napoli'de neler başardığını herkes biliyor. Bu sahada oynamak onlar için de zordu." ifadelerini kullandı.