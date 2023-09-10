EURO 2024 Elemesi'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi - Son Dakika

EURO 2024 Elemesi'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi

EURO 2024 Elemesi\'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa\'dan özür diledi
Son Güncelleme: 10.09.2023 10:57

EURO 2024 Elemeleri'nde İtalya ile karşılaşan Kuzey Makedonya'da Eljif Elmas mücadelenin ardından zemin nedeniyle özür diledi. 1-1 sona eren maçın ardından Elmas, ''İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeleri C Grubu maçında Kuzey Makedonya, İtalya'yı ağırladı. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Eljif Elmas, bozuk zemin nedeniyle özür diledi.

"ZEMİN FUTBOL OYNAMAYA HİÇ UYGUN DEĞİLDİ"

Elmas yaptığı açıklamada, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi." dedi.

"NAPOLI'DE NELER BAŞARDIĞINI HERKES BİLİYOR"

Eski hocası Spalletti'ye karşı oynaması ile ilgili de konuşan Elmas, "Kendisiyle 2 yıl birlikte çalıştık. Napoli'de neler başardığını herkes biliyor. Bu sahada oynamak onlar için de zordu." ifadelerini kullandı.

İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi
İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi

Eljif Elmas, Makedonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 Elemesi'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EURO 2024 Elemesi'nde oynanan İtalya maçı sonrası Eljif Elmas, tüm Avrupa'dan özür diledi - Son Dakika
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