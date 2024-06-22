EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Çekya'nın golü VAR'da iptal edilirken, Gürcistan penaltıdan öne geçti. İkinci yarıda ise Çekya beraberlik golünü kaydetti. Müsabaka sonucunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

22.06.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya, Volksparkstadion'da karşı karşıya geldi. Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çaldığı maça Çekya etkili ataklarla başladı. 23. dakikada Çekya'nın Hlozek ile bulduğu gol, VAR'da kontrol edilerek elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Gürcü kaleci Mamardashvili, birçok kritik pozisyonlarda kalesinde geçit vermedi. Gürcistan VAR uyarısı sonrası penaltı kazanırken, Georges Mikautadze topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarıda Patrik Schick 59. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Ondrej Lingr'ın kafa vuruşunda arka direğe açılan top direkten dönerken Schick göğsüyle topu filelere gönderdi.

Müsabakada başka gol olmazken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Saba Lobzhanidze, 82. dakikada Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu. Lobzhanidze 90+5. dakikada net bir pozisyondan yararlanamadı.

Gürcistan grubun son maçında 26 Haziran'da Portekiz ile, Çekya da aynı gün ve saatte Türkiye ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Arda Güler yedek Türkiye-Portekiz maçında ilk 11’ler belli oldu Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 18:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement