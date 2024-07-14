EURO 2024 Final Maçı Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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EURO 2024 Final Maçı Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Hakemler François Letexier, Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olacak. İspanya'nın kadrosunda Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams ve Morata yer alacak. İngiltere'nin kadrosunda ise Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham ve Kane bulunacak.

14.07.2024 20:59
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İspanya ile İngiltere arasında yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

Kaynak: AA

İspanya, Berlin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 Final Maçı Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 Final Maçı Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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