İspanya ile İngiltere arasında yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane
Son Dakika › Spor › EURO 2024 Final Maçı Hakem ve Takım Kadroları Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?