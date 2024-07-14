EURO 2024 Final Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane
Sarı kartlar: Dk. 25 Kane (İngiltere), Dk. 31 Olmo (İspanya)
İspanya ile İngiltere arasında yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
45+1. dakikada Rice'ın İspanya yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Foden'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Unai Simon direk dibinde topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada meşin yuvarlak büyük oranda İspanya'nın ayağında kalırken 45+1. dakikada İngiltere'nin duran toptan bulduğu pozisyon haricinde önemli bir gol girişimi olmadı.
İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.
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