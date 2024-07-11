EURO 2024 Finalinde François Letexier Hakem Olacak - Son Dakika
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EURO 2024 Finalinde François Letexier Hakem Olacak

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası gibi önemli maçlarda da görev almıştır.

11.07.2024 13:31
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İspanya ile İngiltere arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. UEFA Hakem Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

François Letexier, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında İspanya - Gürcistan, Danimarka - Sırbistan ve Hırvatistan - Arnavutluk müsabakalarında görev aldı. Geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olan 35 yaşındaki Fransız, ayrıca Yunanistan'ın Pire kentinde Manchester City ile Sevilla'nın karşı karşıya geldiği 2023 UEFA Süper Kupası'nı da yönetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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