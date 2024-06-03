2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi TFF Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi TFF Başkanı'nı ziyaret etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Ziyarette Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı. TFF Başkanı, hakemlere A Milli Takım forması takdim ederek, EURO 2024'te başarılar diledi.

03.06.2024 22:12
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi, turnuva öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları FIFA kokartlı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı VAR hakemi Alper Ulusoy'a A Milli Takım forması takdim ederek, EURO 2024'te başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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