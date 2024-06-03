2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi TFF Başkanı'nı ziyaret etti

Spor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakem ekibi, turnuva öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları FIFA kokartlı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı VAR hakemi Alper Ulusoy'a A Milli Takım forması takdim ederek, EURO 2024'te başarılar diledi. - İSTANBUL