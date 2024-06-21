EURO 2024: Hollanda ve Fransa Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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EURO 2024: Hollanda ve Fransa Golsüz Berabere Kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı. Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4'e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.

21.06.2024 23:58
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4'e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

E Grubu

22.00 Belçika - Romanya

F Grubu

16.00 Gürcistan - Çekya

19.00 Türkiye- Portekiz - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hollanda, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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