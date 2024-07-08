EURO 2024'te A Milli Takımın Oyuncularının Süreleri

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadrosundaki 26 oyuncunun 23'üne forma şansı verdi.

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin 3'ü grupta olmak üzere oynadığı toplam 5 maçta 23 oyuncusundan faydalandı.

Üç futbolcu forma şansı bulamadı

Milli takımın EURO 2024 kadrosunda yer alan 3 futbolcu, turnuvada forma şansı bulamadı.

Süre bulamayan isimler; kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım oldu.

En fazla forma giyenler Barış Alper ve Ferdi

A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu en fazla forma giyen oyuncular olarak dikkati çekti.

Milli takımın oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper ve Ferdi, bu karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. İki oyuncu da uzatmalar hariç 450 dakika forma giydi.

Kale Mert Günok'un

Vincenzo Montella'nın kaledeki ilk tercihi deneyimli file bekçisi Mert Günok oldu. Mert Günok, 4 maça ilk 11'de başladı ve 360 dakika forma giydi.

Mert, yalnızca sakatlığı nedeniyle 3-0 kaybedilen Portekiz maçında kalede yerini alamadı.

Stoperde en fazla süreyi Abdülkerim aldı

Montella, savunmada en fazla Abdülkerim Bardakcı'yı sahada tuttu.

Cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyen Abdülkerim, diğer 4 maçın tamamında sahada kaldı ve 360 dakika sahada kaldı.

Bir maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin de 4 maçta 337 dakika süre aldı. Samet, Hollanda maçında ise sakatlanarak oyundan çıktı.

Hem stoperde hem de orta sahada forma giyen Kaan Ayhan, 5 maçta da şans bulup, 361 dakika sahada kaldı.

Sağ bekte görev yapan Mert Müldür ise 4 maçta 347 dakika şans buldu.

En az süre alanlar İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy

A Milli Takım'ın EURO 2024 maçlarında en az süreyi alan iki isim İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy oldu.

Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin turnuvanın büyük bölümünde tedavisi sürdü. İrfan, yalnızca Avusturya karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kaldı.

Genç golcü Semih Kılıçsoy ise forma şansını Hollanda ile oynanan çeyrek final mücadelesinde yakaladı. Oyuna 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine giren Semih, uzatmalarla birlikte 7 dakika mücadele etti.

EURO 2024'te milli futbolcuların oynama süreleri

Ay-yıldızlı oyuncuların EURO 2024'te sahada kalma süreleri şu şekilde oldu:

Oyuncu Maç Toplam süre (Dakika) Barış Alper Yılmaz 5 450 Ferdi Kadıoğlu 5 450 Kaan Ayhan 5 361 Mert Günok 4 360 Abdülkerim Bardakcı 4 360 Hakan Çalhanoğlu 4 356 Kenan Yıldız 5 347 Mert Müldür 4 347 Arda Güler 5 342 Samet Akaydin 4 337 Merih Demiral 4 206 Orkun Kökçü 4 221 Salih Özcan 4 155 İsmail Yüksek 3 153 Kerem Aktürkoğlu 5 103 Zeki Çelik 3 103 Altay Bayındır 1 90 Yunus Akgün 1 70 Yusuf Yazıcı 2 56 Okay Yokuşlu 3 52 Cenk Tosun 2 23 İrfan Can Kahveci 1 11 (Uzatmalar dahil) Semih Kılıçsoy 1 7 (Uzatmalar dahil)

Kaynak: AA